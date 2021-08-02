США, Ізраїль та Британія звинуватили Іран в атаці дронів на танкер

США впевнені в тому, що Іран здійснив атаку на нафтовий танкер MT Mercer Street в Індійському океані, в результаті якої загинули двоє людей. Про це 1 серпня заявив державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він підкреслив, що Вашингтон проводить консультації з союзниками, метою яких є вироблення спільної «належної відповіді» на дії Тегерана.

Танкер зазнав атаки безпілотників, які були начинені вибухівкою, 29 липня. Судно знаходилося біля берегів Оману. MT Mercer Street слідував з Танзанії до ОАЕ. Загинули два члени екіпажу — громадянин Румунії та підданий Великобританії.

Танкер належить японській фірмі, проте його експлуатацію здійснює ізраїльська судноплавна компанія Zodiac Maritime. Прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет заявив, що розвідка його країни має незаперечні докази того, що дрони були іранськими. Тегеран атакував танкер, оскільки вважав його ізраїльським судном.

Іран відкидає свою причетність до атаки.

Однак думку Ізраїлю поділяють США та Великобританія. Британський МЗС зробив офіційну заяву. У ній йдеться, що Іран «з великою часткою ймовірності» атакував танкер за допомогою бойових дронів.

Побічно відповідальність Тегерана за цей напад підтвердив іранський державний телеканал Аль-Алам. Він повідомив з посиланням на «інформовані регіональні джерела», що атака була «відповіддю на недавній ізраїльський повітряний удар» по одному з аеропортів у Сирії.

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