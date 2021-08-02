Москва шантажує: «Газпром» різко скоротив постачання газу в Європу

У Європі різко підскочили ціни на природний газ. Станом на 2 серпня вони перевищили вже 500 доларів за тисячу кубометрів, що є максимальним показником за останні 13 років. Пояснюється це дефіцитом газу, що раптово виник у найбільших європейських сховищах. Західні експерти впевнені, що така ситуація виникла з вини Росії.

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За даними порталу Gas Infrastructure Europe, «Газпром» з 31 липня знизив закачування газу у найбільші сховища — Реден у Німеччині, Хайдах в Австрії та Бергермеер у Нідерландах. За два останніх дні різко скоротилося постачання газу по магістральному газопроводу «Ямал-Європа». Він проходить через Білорусь та Польщу до Німеччини. Ще наприкінці липня по цій «трубі» надходило у середньому 84 мільйони кубометрів газу на добу. У неділю, 1 серпня, цей обсяг знизився до 50−60 мільйонів кубометрів.

«Газпром» пояснює те тим, що у Росії зима видалася дуже холодною, і з внутрішніх сховищ довелося використовувати рекордні обсяги — понад 60 мільярдів кубометрів газу. Пріоритетом концерну за таких умов є заповнення російських сховищ.

Однак в Європі теж газ витрачали дуже інтенсивно. І тепер європейські енергетичні компанії б'ють на сполох. В ЄС відзначають, що у «Газпрому» є можливості наростити постачання газу, але російський концерн не робить цього з весни. А тепер й зовсім скорочує обсяги. Він також затвердив план видобутку газу у менших обсягах у порівнянні з 2019 роком, хоча потреби в закачуванні палива у підземні сховища помітно перевищують показники дворічної давнини.

Одне з пояснень такої політики російського концерну — спроба оптимізувати ціни на газ на європейському ринку.

Але це навряд чи єдина причина. Частина експертів звертають увагу на той факт, що «Газпром» не став бронювати на липень додаткові транзитні потужності через територію України. Напрошується висновок, що Москва просто шантажує Європу. Кремль тисне на Євросоюз. Він хоче показати Брюсселю, що може статися, якщо європейські країни не забезпечать завершення будівництва газопроводу «Північний потік-2» та не дадуть ввести його в експлуатацію.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що канцлер Німеччини Ангела Меркель узгодила позицію Берліна по «Північному потоку-2» з президентом США Джо Байденом під час свого червневого візиту до Вашингтона. Україну запевнили у тому, що після введення нового російського трубопроводу в експлуатацію наша країна збереже свої функції транзитера газу до Європи.

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