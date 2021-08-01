«Ну, а че? Красиво ж!»: Кумедні фото туристів на тлі масштабних пожеж в Туреччині

У Туреччині, яка страждає від лісових пожеж, заявили про затримання першого підозрюваного в підпалі лісів. Як повідомив президент Туреччини Реджеп Ердоган, чоловіка затримали в Міласі (провінція Мугла).

«Є один затриманий в Міласі. Якщо це диверсія, то покарати винних — наш обов'язок», — цитує BBC Ердогана, який виступив в кризовому центрі.

За даними турецької влади, пожежі, що тривають тиждень, охопили шість провінцій. У суботу, 31 липня, постраждала від вогню територія була оголошена зоною лиха.

А тим часом туристи з пострадянських країн користуються моментом, щоб … зробити фото на тлі вогню. Добірку таких екстремальних знімків розмістили в Instagram.

У коментарях в мережі назвали подібну поведінку туристів «бенкетом під час чуми».

Нагадаємо, Україна направила до Туреччини свої пожежні літаки і загін рятувальників.

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