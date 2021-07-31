Дружина Бориса Джонсона повідомила, що вагітна

У суботу, 31 липня, дружина прем'єр-міністра Великобританії Керрі Джонсон повідомила про свою вагітність. Вона написала про це в Instagram. Малюк має з'явитися на світ у грудні.

Це буде друга спільна дитина Бориса та Керрі Джонсон. Їхній первісток Вілфред народився 29 квітня 2020 року. Сталося це невдовзі після того, як прем'єр-міністр виписався з лікарні, куди потрапив у важкому стані, заразившись коронавірусом. На щастя, для Джонсона все закінчилося добре.

На той момент Борис та Керрі не були офіційно одружені, проте міс Саймондс жила з Джонсоном на Даунінг-стріт, 10.

Весілля вони відсвяткували наприкінці травня цього року. Церемонія вінчання була таємною. Вона відбулася у Вестмінстерському соборі у Лондоні.

Місис Джонсон також зізналася у своєму пості в Instagram, що у січні у неї був викидень. «Я відчуваю себе благословенною, оскільки мені вдалося завагітніти знову. Але одночасно з цим я немов клубок нервів…» - підкреслила 33-річна Керрі.

Що стосується 57-річного Бориса Джонсона, то він стане батьком вже всьоме. Четверо старших дітей народилися у нього у другому шлюбі. Їхня мати — Марина Уілер, дочка журналіста та телеведучого сера Чарльза Уїлера. Вона вийшла заміж за Джонсона у 1993 році. І вони прожили разом 25 років. Їхній старшій доньці Ларі зараз 27 років. Синові Майло Артуру Джонсону 25, доньці Кассії — 23, синові Теодору — 21 рік.

Джонсон, перебуваючи у шлюбі з Уілер, завів роман з мистецтвознавцем Гелен Макінтайр. У 2009 році вона народила від Бориса доньку Стефані.

Дружина пробачила політику зраду. Однак Джонсон на цьому не заспокоївся та продовжував зраджувати Марині. У 2018 році вона подала на розлучення. Коханкою Джонсона стала Керрі Саймондс.

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