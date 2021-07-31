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Без ковід-сертифікату — нікуди: в Чорногорії запровадили нові правила для туристів

17:24 31 липня 2021
Чорногорія

В Чорногорії, де раніше послабили карантин, запровадили нові заходи для боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє Балканський оглядач.

Так, відтепер відвідати ресторани, кафе та бари в приміщенні; нічні клуби та дискотеки, як в приміщенні, так і на відкритому повітрі; спортивні заходи на відкритому повітрі та у приміщенні з 30 липня по 20 серпня можна лише з цифровим COVID-сертифікатом, який має містити один з чотирьох варіантів даних про тести або вакцинацію.

Це має бути інформація про отримане щеплення, дані негативного тесту ПЛР (не старіші 72 годин), підтвердження про перенесений COVID (про позитивний ПЛР тест) не менше ніж 14 і не більше 180 днів тому, а також негативний швидкий тест на антиген, зроблений не раніше 48 годин.

Власники закладів громадського харчування зобов’язані призначити відповідального, який контролюватиме наявність документів про вакцинацію або негативних тестів. Контроль буде здійснюватися за допомогою смартфону, який зчитуватиме QR-код з COVID-сертифікату.

Відвідувачі мають також надати документ, що посвідчує особу.

Зазначимо, що особи віком до 18 років не зобов’язані виконувати ці умови, окрім випадків, коли вони відвідують дискотеки чи нічні клуби чи спортивні заходи.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно в Чорногорії кілька українських туристок потрапили в скандал. Їх оштрафували за непристойну поведінку на дорозі.

Фото: Ana Marković, Nova. rs

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