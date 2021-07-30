Принцеса-командо: 19-річна спадкоємиця трону Бельгії взяла участь у військових навчаннях

19-річна принцеса Єлизавета, спадкоємиця трону Бельгії, завершила свій перший рік навчання в Королівській військовій академії. Її Високість взяла участь у триденних навчаннях в таборі тренувального центру Марше-ле-Дам нарівні з іншими курсантами. Вона проявила силу, витривалість і неабиякі здібності до скелелазіння.

На офіційних сторінках королівської сім'ї в соцмережах були опубліковані вражаючі фото і відео, де принцеса виглядає справжнім командо.

У цій же академії з 1978 по 1981 рік навчався батько Єлизавети король Філіп. Раніше принцеса, старша з чотирьох дітей короля, протягом двох років навчалася за кордоном — у коледжі UWC Atlantic College в Уельсі, куди вона вступила у 2018 році.

Раніше «ФАКТИ» писали — Кейт Міддлтон і принц Вільям розв’язали питання про навчання принца Джорджа в школі-інтернаті.

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