Кейт Міддлтон і принц Вільям розв’язували питання про навчання принца Джорджа в школі-інтернаті

Перед днем народження принца Джорджа, якому 22 липня виповнилося вісім років, британські ЗМІ почали обговорювати, чи стануть Кейт Міддлтон і принц Вільям слідувати королівської сімейної традиції. У віці восьми років принц Вільям, а пізніше і його брат принц Гаррі, були відправлені до школи-інтернату Ладгроув у Беркширі.

Батько Вільяма і Гаррі принц Чарльз, їхній дід принц Філіп, а також дядька (принц Ендрю і принц Едвард) вчилися у школі-інтернаті Гордонстоун в Шотландії.

Вважали, що герцог і герцогиня Кембриджські також збираються віддати старшого сина в аналогічний навчальний заклад. Повідомлялося, що вони вже відвідали ряд шкіл-інтернатів у Беркширі (в тому числі і Ладгроув), вивчаючи умови. Водночас подейкували й про те, що Кейт і Вільям можуть порушити правила королівської сім'ї.

Тепер, як повідомило обізнане джерело виданню Us Weekly, подружжя нарешті прийняло рішення з цього питання. Вони не проти того, щоб послати Джорджа в школу-інтернет, якщо він сам цього захоче. Але вважають, що вісім років — ще занадто юний вік для цього. Вони хочуть почекати, поки хлопчик трохи підросте.

Рішення Кембриджі будуть приймати всією сім'єю. Вони не будуть ні до чого примушувати сина. Сам Джордж, який чув від батьків історії про їх шкільне минуле, вважає, що вчитися у такій школі дуже весело. Ідея покинути рідний будинок і відправитися на навчання здається йому привабливою.

Найближчим часом Джордж продовжить навчатися у лондонській школі Thomas's Battersea, яку він відвідує з 2017 року. Там же вчиться і його сестра, шестирічна принцеса Шарлотта. У Джорджа в школі багато друзів, і він один з найпопулярніших хлопчиків у класі. Школа приймає учнів у віці до 13 років.

Можливо, Джордж повторить шлях своєї матері. Кейт її батьки віддали в престижну школу-інтернат, коли їй було 14 років.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Дайте дітям спокій»: мультяшні принци Джордж і Луї обурили користувачів мережі.

фото Twitter The Duke and Duchess of Cambridge

99

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter