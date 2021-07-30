По 100 доларів за першу дозу щеплення: Байден зробив важливу заяву

З 1 серпня тим, хто отримує першу дозу вакцини проти коронавірусу у США, будуть виплачувати по 100 доларів. Про це рішення 29 липня оголосив президент країни Джо Байден. Він підкреслив, що експерти попереджають про збільшення кількості нових заражень. Тому Білий дім розробив пакет додаткових заходів, покликаних активізувати масову вакцинацію населення.

В першу чергу адміністрація президента США вирішила зайнятися проблемою відмов робити щеплення серед державних службовців. Їх всіх зобов'яжуть з 1 серпня носити захисні маски на робочому місці та кожен робочий день здавати тест на коронавірус. Також їм заборонять відрядження. Такі заходи стосуватимуться приблизно 2 мільйонів держслужбовців та співробітників приватних компаній, які співпрацюють з державними установами.

Байден також звернувся до власників усіх приватних компаній. Президент закликав їх безперешкодно відпускати своїх працівників на вакцинацію та давати додаткові відгули без утримання заробітної плати. «Я обіцяю, що це нічого не буде коштувати роботодавцям. Вам заплатять», — сказав Байден. Він заявив, що держава вже виділила з федерального бюджету кошти, які будуть переведені на рахунки приватних компаній як компенсації оплати робочого часу, витраченого співробітниками на вакцинацію.

Президент США також доручив Пентагону терміново розробити план обов'язкової вакцинації всіх військовослужбовців.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Ізраїлі з 30 липня розпочалася вакцинація. Третю дозу вакцини проти коронавірусу будуть колоти громадянам від 60 років та старше.

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