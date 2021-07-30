Поки в палаці планують подати до суду на принца Гаррі через його мемуари, джерело у придворних колах розкритикувало герцога і герцогиню Сассекських, звинувативши їх у лицемірстві.

Як пише видання Daily Star з посиланням на телеканал Fox News, попри численні заяви пари про те, що вони бажають приватності, насправді вони роблять все для максимальної публічності. Відмовившись виконувати обов'язки членів королівської сім'ї та переїхавши з Британії до Америки, Меган Маркл і принц Гаррі пояснювали своє рішення тим, що хочуть перебувати в тіні та вести спокійне життя вдалині від преси. Однак, як стверджує джерело, ці запевнення були «лицемірні на 100 відсотків». А скарги Меган і Гаррі на життя — просто сміховинні.

«Коментарі Меган про самогубство і проблеми з психічним здоров'ям не мають ніякого відношення до життя звичайних людей, які борються з подібними проблемами. Десь люди голодують, деякі через Covid-19 втратили все, заради чого вони так багато працювали у житті», — заявив інсайдер, зазначивши, що у порівнянні з цим проблеми Меган, яка веде розкішний спосіб життя, співчуття не викликають.

Меган розповідала в інтерв'ю Опрі Уїнфрі, що через переслідування преси та відсутність підтримки з боку родичів чоловіка, вона була на межі самогубства і потребувала професійної допомоги психіатра.

Раніше «ФАКТИ» писали — Ніколи не сприймали всерйоз: чому кузини принца Гаррі йому співчувають.

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter