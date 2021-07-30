Перша леді США Джилл Байден отримала травму ноги, гуляючи по пляжу на Гаваях

Перша леді США Джилл Байден потрапила до лікарні з травмою ноги після прогулянки по пляжу на Гаваях. Як повідомляє ABC News, у лівій ступні 70-річної дружини президента Джо Байдена застряг якийсь гострий предмет, який довелося витягувати в умовах стаціонару — хоча Джилл, яка була в сандалях на танкетці, навіть не відразу помітила, що напоролася на щось гостре.

Операція пройшла в Національному військово-медичному центрі імені Уолтера Ріда у штаті Меріленд. Як уточнив прес-секретар місіс Байден Майкл ЛаРос, її супроводжував чоловік. Рану промили та продезінфікували. Подружжя вже повернулося в Білий дім.

Джилл Байден була з офіційним візитом на Гаваях в минулі вихідні. Вона прилетіла туди з Токіо, де була присутня на церемонії відкриття Олімпійських ігор. Це була її перша сольна поїздка за кордон у статусі першої леді.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Джилл і Джо Байден зустрічалися з королем Йорданії та його дружиною, яка вважається найкрасивішою представницею королівських сімей світу.

фото Instagram

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