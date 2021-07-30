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Світ

Ізраїль першим у світі починає колоти третю дозу проти коронавірусу

7:51 30 липня 2021
Літня ізраїльтянка робить щеплення проти коронавірусу

У п'ятницю, 30 липня, президент Ізраїлю Іцхак Герцог отримає третю дозу вакцини BioNTech/Pfizer проти коронавірусу. З нього у державі почнеться ревакцинація громадян від 60 років та старше. Про це повідомив новий прем'єр-міністр Ізраїлю Нафталі Беннет.

Ізраїль стане першою країною у світі, яка на практиці масово проведе ревакцинацію. Третій укол будуть робити тим, хто отримав другу дозу не пізніше п'яти місяців тому. Використовуватися буде вакцина BioNTech/Pfizer. Вона була основною в Ізраїлі.

Беннет запевнив, що медики провели тестову ревакцинацію, у рамках якої третє щеплення зробили 2 000 добровольців. Небезпечних побічних ефектів виявлено не було.

«Я закликаю людей похилого віку, які вже отримали дві дози, отримати й третю. Це захищає від важкої хвороби та смерті», — заявив прем'єр-міністр Ізраїлю.

Нагадаємо, Ізраїль одним з перших у світі вакцинував більшу частину населення. Однак за останній місяць в країні знову спостерігається зростання числа заражень коронавірусом. Медики пов'язують новий спалах з поширенням штаму «Дельта». Ізраїль знаходиться на 39-му місці у світі за кількістю нових випадків зараження. 28 липня тут було виявлено 2 328 нових інфікованих, 29 липня — 1 823 інфікованих. При цьому у важкому стані в ізраїльських лікарнях знаходиться всього 151 пацієнт з ковідом.

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