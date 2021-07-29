Число жертв пожеж в Анталії збільшилося: що відбувається на популярних курортах зараз

У курортній турецькій провінції Анталія тривають масштабні пожежі.

Загинули вже щонайменше три людини. Число постраждалих перевищило 120 осіб. З них близько 60 госпіталізовани. Як повідомляє видання Duvar, у районі Аксекі, де була проведена евакуація, згоріло 80% будинків.

Всі екскурсії на курортах Сіде, Соргун та Манавгат скасовані.

На боротьбу зі стихією крім пожежних машин кинуті вертольоти, літаки, безпілотники, будівельна техніка.

Місцева влада заявляє, що загрози для туристичних об'єктів немає.

Fire crews are responding to the fire in Antalya #Manavgat with 2 planes, 15 helicopters, 111 water sprinklers, construction equipment and 450 forest workers. pic.twitter.com/Jx3f8AzvMz - ömer kanburoğlu (@omerkanburoglu) July 28, 2 021

Міністерство закордонних справ України повідомило, що українські громадяни не постраждали та за допомогою поки не зверталися.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Настала ера вогню»: європейські вчені про аномальну погоду і лісові пожежи по всьому світу.

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