26.83 / 27.02 31.67 / 32.01
Київ: +30
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Число жертв пожеж в Анталії збільшилося: що відбувається на популярних курортах зараз

14:16 29 липня 2021
пожежа

У курортній турецькій провінції Анталія тривають масштабні пожежі.

Загинули вже щонайменше три людини. Число постраждалих перевищило 120 осіб. З них близько 60 госпіталізовани. Як повідомляє видання Duvar, у районі Аксекі, де була проведена евакуація, згоріло 80% будинків.

Всі екскурсії на курортах Сіде, Соргун та Манавгат скасовані.

На боротьбу зі стихією крім пожежних машин кинуті вертольоти, літаки, безпілотники, будівельна техніка.

Місцева влада заявляє, що загрози для туристичних об'єктів немає.

Міністерство закордонних справ України повідомило, що українські громадяни не постраждали та за допомогою поки не зверталися.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Настала ера вогню»: європейські вчені про аномальну погоду і лісові пожежи по всьому світу.

238

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Вбивство дівчинки під Харковом: в мережі з&#39;явилися подробиці про підозрюваного підлітка

Вбивство дівчинки під Харковом: в мережі з'явилися подробиці про підозрюваного підлітка

Вид на море

У Туреччині набагато дешевше: в мережі показали найдорожче житло для курортників в Кирилівці

пенсія

Індексація пенсій для 10 мільйонів українців: дати і кого стосується підвищення

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Тарифи на газ після 1 серпня: стало відомо, скільки заплатять українці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.