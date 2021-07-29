Єдиного сина легенди радянського кіно забрали до психлікарні
Невдовзі після того, як у московську лікарню з 15-процентним ураженням легень потрапив російський актор Олександр Балуєв, стало відомо й про шпиталізацію єдиного сина знаменитого актора Інокентія Смоктуновського, Філіпа Смоктуновського. Правда, причиною став не коронавірус.
Як пише «СтарХіт», 63-річний син актора, який і сам знявся у декількох фільмах, скаржився на сплутаність свідомості та відмовлявся їсти.
Філіпа Смоктуновського відвезли у лікарню, а пізніше стало відомо, що він потрапив до психіатричної клініки. Що саме з ним відбувається, поки що не відомо.
Про спадкоємця актора відомо небагато — він останніми роками вів усамітнений спосіб життя і майже ні з ким спілкувався.
Філіп Смоктуновський свого часу вступив до театрального училища імені Щукіна, але навчання не закінчив. Знімався у епізодичних ролях у низці фільмів: «Під кінець ночі», «Мертві душі», «Двоє під однією парасолькою», «Маленькі трагедії». Пізніше він зайнявся перекладом науково-популярної літератури.
Нагадаємо, що раніше колишній воротар «Зеніту» і збірної Росії В'ячеслав Малафєєв повідомляв, що відправив свою 16-річну дочку Ксенію у реабілітаційну клініку.
Фото з сайту Кино-театр.ру.888
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