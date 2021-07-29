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Борис Джонсон осоромився з парасолькою в присутності принца Чарльза

8:53 29 липня 2021
Борис Джонсон і принц Чарльз з парасольками

Борис Джонсон, чия старша дочка спробувала себе у ролі моделі плюс-сайз, потрапив у незручне становище в присутності принца Чарльза. Вони обидва були серед запрошених на церемонію відкриття у Стаффорді меморіалу поліцейським, які загинули при виконанні обов'язків.

Під час заходу пішов дощ. Спадкоємець престолу без будь-яких проблем розкрив парасольку. Прем'єр-міністр вирішив наслідувати його приклад. Однак порив вітру вивернув парасольку глави уряду навиворіт. Боротьба Джонсона з парасолькою розвеселила людей, що сиділи з ним поруч (включаючи принца Уельського) та викликала живий відгук у мережі.

«Невже у прем'єра немає грошей на пристойну парасольку», «Купи нову!», «Йому потрібно пройти курси з управління парасолькою», «Включили новини по телевізору — і перше, що побачили, це Бориса Джонсона, який в прямому ефірі веде бій зі своєю парасолькою «, — писали користувачі мережі.

Днем раніше Джонсон також привернув увагою інцидентом з парасолькою. Він розмовляв з журналістами, стоячи під крихітною парасолькою, яка практично не захищала його від дощу. До кінця бесіди прем'єр весь вимокнув.

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