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Злочинець на електросамокаті пограбував ювелірний магазин на 3 млн євро

8:02 29 липня 2021
Ювелірний салон Chaumet в Парижі

Поліція Парижа заарештувала двох осіб, які підозрюються у пограбуванні ювелірного салону відомої французької фірми Chaumet. Злочин було скоєно ввечері 27 липня на вулиці Франсуа у центрі міста.

До магазину поруч з Єлисейськими полями під'їхала на електросамокаті людина приблизно 60 років. Чоловік був у масці, що в умовах пандемії давно не викликає підозри. Він увійшов в ювелірний салон та дістав автоматичний пістолет. Він заявив, що у нього є вибуховий пристрій.

Грабіжник змусив продавців віддати йому коштовності загальною вартістю близько 3 мільйонів євро. Потім забрав ключі від магазину, вийшов на вулицю, закрив салон зовні та спокійно поїхав на своєму електросамокаті.

Ще не відомо, як поліція знайшла грабіжника та його спільника. У них під час обшуку виявили велику частину викраденого. Заарештували грабіжників на сході Франції. Імена злочинців не повідомляються. Старший з них 1967 року народження. Він і вчинив напад. Молодший 1977 року народження.

Салони Chaumet ставали жертвами збройних пограбувань. Досі найбільшим з них був наліт на Вандомській площі в Парижі у 2009 році. Тоді злочинці забрали коштовності на 1,9 мільйона євро.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що грецька поліція знайшла дві картини, які було вкрадено у січні 2012 року в Афінах.

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