У Туреччині вирують лісові пожежі: в курортній Анталії почалася евакуація
У Туреччині, яка знемагає від 35-градусної спеки, вирують десятки лісових пожеж, хоча чорноморське узбережжя країни постраждало від масштабної повені. Як повідомляє видання Hurriyet, вогонь вже добрався до курортної провінції Анталія. Дим видно над містом Сіде. Почалася евакуація місцевих жителів в районі селища Манавгат, біля якого утворилося відразу кілька вогнищ загоряння.
# Türkiye: A huge forest fire broke out in #Antalya, Turkey. 15 helicopters are deployed. pic.twitter.com/RjViB2GwxL- Terror Alarm (@terror_alarm) July 28, 2021
Місцева влада стверджує, що небезпеки для туристичних об'єктів немає. Однак туристи e соцмережах скаржаться, що на вулиці складно дихати, та багато хто вважає за краще залишатися в готельних номерах.
#turkeyNEWS 01. Extreme Heat Sparks Forest Fires in Turkey's Antalya Province- Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 28, 2 021
[RT] pic.twitter.com/XZfYZayjNh
Пожежа, яку вже назвали найсильнішою в історії регіону, гасять за допомогою авіації, що скидає воду з моря.
#BREAKING- Dailyaz (@ dailyaz1) July 28, 2 021
It is reported that a forest fire broke out in #Turkey / #Antalya pic.twitter.com/SfDYx7lKhA
Раніше «ФАКТИ» писали — «Настала ера вогню»: європейські вчені про аномальну погоду та лісові пожежі по всьому світу.308
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter