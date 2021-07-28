У Туреччині вирують лісові пожежі: в курортній Анталії почалася евакуація

У Туреччині, яка знемагає від 35-градусної спеки, вирують десятки лісових пожеж, хоча чорноморське узбережжя країни постраждало від масштабної повені. Як повідомляє видання Hurriyet, вогонь вже добрався до курортної провінції Анталія. Дим видно над містом Сіде. Почалася евакуація місцевих жителів в районі селища Манавгат, біля якого утворилося відразу кілька вогнищ загоряння.

Місцева влада стверджує, що небезпеки для туристичних об'єктів немає. Однак туристи e соцмережах скаржаться, що на вулиці складно дихати, та багато хто вважає за краще залишатися в готельних номерах.

#turkeyNEWS 01. Extreme Heat Sparks Forest Fires in Turkey's Antalya Province



[RT] pic.twitter.com/XZfYZayjNh - Berita Wow Babel (@WowBabelNews) July 28, 2 021

Пожежа, яку вже назвали найсильнішою в історії регіону, гасять за допомогою авіації, що скидає воду з моря.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Настала ера вогню»: європейські вчені про аномальну погоду та лісові пожежі по всьому світу.

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