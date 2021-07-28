Байден пояснив американським розвідникам, чим небезпечний Путін

У вівторок, 27 липня, президент США Джо Байден провів зустріч з представниками американських розвідувальних служб в офісі директора Національної розвідки США. Глава держави поділився своїм баченням загроз, що стоять перед країною. Байден багато говорив про Росію і Володимира Путіна, з яким нещодавно зустрічався в Женеві. Про це повідомляє агентство Reuters.

Почав президент США з саркастичного жарту: «Як ви всі знаєте, у мене недавно була цікава зустріч з моїм дуже близьким другом Володимиром Путіним».

Далі Байден говорив уже серйозно: «Я давно маю справу зі світовими лідерами, і так само, як і ви, через якийсь час починаю відчувати іншу людину. Путін знає, що ви — краще, ніж його команда, і його це неабияк турбує. Я не жартую».

«У Путіна є реальна проблема. Він сидить на економіці, в якій є ядерні озброєння і нафтові свердловини, і більше нічого. Більше нічого. Він знає, що у нього справи кепські, і це, на мій погляд, робить його ще небезпечнішим», — заявив Байден.

Президент США послався на щоденне секретну зведення, яке готують спецслужби. У зведенні за 27 липня повідомлялося, що Росія знову намагається вплинути на результати американських виборів (проміжних виборів до Конгресу, які відбудуться в листопаді 2022 року), поширюючи дезінформацію. «Це найвідвертіше порушення нашого суверенітету», — підкреслив Байден.

Він висловив крайню стурбованість у зв'язку з недавнім збільшенням кількості кібератак на американські державні установи і компанії, в тому числі з використанням програм-вимагачів. «Якщо вибухне війна між наддержавами, справжня війна зі стріляниною, то станеться це через хакерську атаку», — застеріг Байден.

Цікаво, що відразу після зустрічі в Женеві Путін, розповідаючи про свої особисті враження про неї, сказав: «Байден — професіонал, і потрібно дуже уважно з ним працювати, щоб чогось не пропустити. Він сам нічого не пропускає, запевняю вас».

До речі, 28 липня в Женеві заплановано закриті переговори про скорочення ядерних озброєнь між США і Росією. Білий дім представлений заступником державного секретаря США Венді Шерман, Кремль — заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим. Про ці переговори Байден і Путін домовилися в ході своєї червневої зустрічі.

Фото WhiteHouse/facebook

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