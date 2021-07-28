Найбільше у світі скупчення сапфірів вагою 510 кг і вартістю 100 мільйонів доларів знайшли у дворі будинку, копаючи колодязь

У Шрі-Ланці виявили найбільше у світі скупчення зірчастих сапфірів. Як повідомляє видання The Sun, його вага — 510 кілограмів, а вартість — близько 100 мільйонів доларів.

Знахідка була випадковою — робочі копали колодязь у дворі будинку одного з жителів округу Ратнапура. Господар, якого називають містер Гемідж (точне ім'я і прізвище він не розкриває з міркувань безпеки) виявився торговцем дорогоцінними каменями й відразу розібрався, що до чого. Про знахідку він одразу повідомив владі. Але широкому загалу про неї стало відомо тільки тепер, через рік — після того, як камені очистили та провели ювелірну оцінку.

Знайдений кластер отримав назву Serendipity (в перекладі з англійської — інтуїція). Серендіп — це також стародавнє арабська назва острова Шрі-Ланка. Зараз він зберігається у сейфі банку.

«Я ніколи раніше не бачив настільки великого екземпляра. Ймовірно, він сформувався близько 400 мільйонів років тому», — заявив геммолог Гаміні Зойс.

Шрі-Ланка — провідний світовий експортер сапфірів та інших дорогоцінних каменів. Так, видобутий у цій країні камінь прикрашає кільце дружини принца Вільяма Кейт Міддлтон, яке вона отримала від нареченого на заручини та яке раніше належало її покійної свекрусі принцесі Діані. Це прикраса леді Ді свого часу підніс на честь заручин принц Чарльз.

Раніше «ФАКТИ» писали — Гігантський діамант продано за 12 мільйонів доларів в криптовалюта.

Фото Mr Gamage

194

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter