100 підгузків і шість літрів молока щодня: мати дев’ятернят розповіла про свою сім'ю

26-річна жителька Малі Халіма Сіссе, яка 5 травня цього року у лікарні марокканського міста Касабланка встановила світовий рекорд, щасливо народивши відразу дев'ять дітей, розповіла про свою сім'ю журналістам видання Daily Mail. За словами Халіми, в день у них йде 100 підгузків. П'ять дівчаток і чотири хлопчики щодня випивають в цілому шість літрів молока. Молоко у жінки пропало через місяць після пологів, тому малюки харчуються штучними сумішами.

Woman, 26, who gave birth to world-record NONUPLETS in Moroccan hospital hasn't ruled out having another! https://t.co/vOJ94RTYJH pic.twitter.com/8GmHIHsm9S — Daily Mail Online (@MailOnline) July 27, 2021

Халіма також підтвердила, що лікарі до останнього вважали, що вона вагітна семернятами. Справжня кількість дітей з'ясувалася за кілька хвилин до кесаревого розтину.

«Коли народжувалися немовлята, у мене в голові виникало дуже багато запитань. Я прекрасно усвідомлювала, що відбувається, і здавалося, що з мене виходить нескінченний потік немовлят … Моя сестра тримала мене за руку, але все, про що я могла думати, це як я буду піклуватися про них і хто мені допоможе? «, — розповіла Сіссе.

Батько малюків, 35-річний моряк військово-морського флоту Малі Кадер Арбі, зміг вперше взяти на руки своїх дітей лише 19 липня. Через обмеження, введені у зв'язку з пандемією, весь цей час він був удома в Тімбукту. Його дружина та діти залишаються у лікарні, де проведуть ще близько двох місяців. Халіма в основному спить і дивиться телевізор, оскільки ще не набралася сил після пологів. Вона ледь не померла від крововтрати під час операції. Її живіт важив майже 30 кілограмів — включаючи дітей та амніотичну рідину.

Жінці допомагають медсестри. Сама мама відвідує нащадків двічі на день, проводячи з ними до пів години.

Рахунок за медичне обслуговування та догляд складе близько двох мільйонів доларів. Витрати взяв на себе уряд Малі.

Всі діти почуваються добре. Одного з хлопчиків назвали Мохаммедом — на честь короля Марокко, іншому дали ім'я Ба — на честь колишнього президента Малі, який був відсторонений від посади 25 травня. Тим самим подружжя висловило вдячність владі цих двох країн. Ще два хлопчики отримали імена Ель Хаджі та Умар. Дівчаток назвали Хава, Адама, Фатума, Уму і Кадідія.

У подружжя, яке побралося 2017 року, є ще дочка Суда двох з половиною років. Зараз її доглядають родичі.

Досі пір світовий рекорд належав американку Надю Сулеман, яка у 2009 році народила вісім здорових дітей.

У червні південноафриканські ЗМІ повідомили про те, що місцева жителька народила десять дітей. Згодом виявилося, що це фейк.

Фото Daily Mail

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