26.83 / 27.03 31.57 / 31.91
Київ: +31
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

На хімічному заводі в Німеччині прогримів потужний вибух — є жертви

15:28 27 липня 2021
Дим від вибуху

На хімічному підприємстві Currenta в індустріальному парку біля німецького міста Леверкузен прогримів потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа. Як повідомляє видання The Local, за попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, 16 отримали травми та четверо вважаються зниклими безвісти.

Large blast at the Chempark chemical production site in Leverkusen. pic.twitter.com/6LxeZCW1ne

На місці працюють пожежники, оголошено попередження про вищий ступінь небезпеки. Людей, які проживають поблизу, попросили залишатися в будинках, замкнувши вікна та двері.

Повідомляється, що вибух стався у сховищі центру зі знищення відходів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Дим піднявся вгору на 40 метрів: в Росії стався вибух на магістральному газопроводі «Газпрому».

196

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пугачова, Галкін і Кіркоров

«Я ще поживу»: Кіркоров осоромився при прощанні з Пугачовою на очах у Галкіна

центр зайнятості

Стояти на обліку необхідно: пенсіонерам пояснили, як буде враховуватися до трудового стажу час без роботи

Ксенія Мішина

«Космічна краса»: холостячка Мішина дуже незвично прореагувала на розставання з Еллертом

електроенергія

Подорожчання електроенергії з 1 серпня відкладається: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.