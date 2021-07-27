На хімічному заводі в Німеччині прогримів потужний вибух — є жертви

На хімічному підприємстві Currenta в індустріальному парку біля німецького міста Леверкузен прогримів потужний вибух, після чого почалася сильна пожежа. Як повідомляє видання The Local, за попередніми даними, щонайменше одна людина загинула, 16 отримали травми та четверо вважаються зниклими безвісти.

Large blast at the Chempark chemical production site in Leverkusen. pic.twitter.com/6LxeZCW1ne

На місці працюють пожежники, оголошено попередження про вищий ступінь небезпеки. Людей, які проживають поблизу, попросили залишатися в будинках, замкнувши вікна та двері.

Повідомляється, що вибух стався у сховищі центру зі знищення відходів.

JUST IN - Severe explosion at "Bayer" chemical plant in Leverkusen, Germany. A huge column of smoke rises. Population warned to immediately close windows and doors. pic.twitter.com/sFrR0v0uDG - Disclose.tv (@disclosetv) July 27, 2021

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