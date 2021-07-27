Tesla повідомила про чистий прибуток у розмірі понад 1 млрд доларів

Американська компанія Tesla відзвітувала про свою роботу у другому кварталі 2021 року і порадувала акціонерів рекордними досягненнями.

Їй вдалося зробити і відправити замовникам найбільшу кількість електромобілів за три місяці. Було випущено 206 тисяч 421 машина. Це більше, ніж будь-коли за один квартал з моменту заснування Tesla у 2003 році.

Замовники отримали 201 тисячу 304 електромобіля, що також є рекордом.

Ці успіхи дозволили компанії Ілона Маска заробити найбільший чистий прибуток за квартал у своїй історії. З квітня по червень 2021 року включно він склалв 1 мільярд 140 мільйонів доларів. Вперше квартальний прибуток Tesla перевищила мільярдну позначку.

До речі, це приблизно у 10 разів перевищує прибуток компанії у другому кварталі минулого року!

Виручка Tesla у другому кварталі у порівнянні з тим же періодом у 2020 році подвоїлася і склала майже 12 мільярдів доларів.

Схоже, на цьому Маск зупинятися не збирається. Він обіцяє до кінця нинішнього року почати випуск електромобілів ще на двох заводах. Будівництво одного з них завершується у Техасі. Другий найближчим часом запрацює у Німеччині недалеко від Берліну. Обидва підприємства вироблятимуть електромобілі Model Y.

Раніше Ілон Маск зайняв перше місце у рейтингу Forbes і став бізнесменом, чий статок під час пандемії збільшивася більше, ніж у інших товстосумів.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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