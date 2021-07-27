Викопали, розчленували та возять країною: у РФ по-варварськи поводяться з останками флотоводця Ушакова

У Росії, президент якої Володимир Путін якось порівняв комунізм з християнством, а розташування у мавзолеї мумії Володимира Леніна — з шануванням мощей святих , — кілька років країною возять частини тіла адмірала Федора Ушакова (XVIII-XIX ст.), аби вони «благословляли» російських військових.

«Ви не відразу повірите, але … Мощі давно померлого адмірала Ушакова не тільки викопали і тепер возять всією духовноскрепною, деякі частини трупа служителі РПЦ ще й відокремили, щоб поширити різними містах під час урочистостей», — пише у мережі Сергій Колесников і викладає скріншоти відео, яке в новинах показував один з російських телеканалів.

На кадрах, зокрема, зображений моряк, який схилився над мощами, а також ступні адмірала, якого у Росії визнали святим.

Сергій Колесников також пише, що частини тіла Ушакова «є у штабі стратегічної далекосхідної авіації, а також у севастопольського флоту». «Ні, це не відсталі племена некрофілів з глибин африканських джунглів… Це «високотехнологічна наддержава 21-го століття, гроза Америки та НАТО», — додає він.

До речі, на російському порталі «Віра» запевняють, що «святі мощі Федора Ушакова часто возять містами Росії, і до них завжди стікається багато прочан», і що «в основному місцями їхного перебування бувають бази військово-морського флоту».

А нещодавно частини Ушакова на катері «Іоанн Кронштадтський» «обійшли» кораблі, які брали участь у параді і стояли на рейді у Кронштадті і у акваторії Неви.

Власне, у РФ «змичка» армії з духовенством давно вже стала нормою. Так, в 2020 році під Москвою освятили головний храм російського Міноборони. Доречи, сходинки будівлі очільник оборонної офіції Сергій Шойгу пропонував відлити з трофейної німецької техніки часів Другої світової.

А у Твері священики вирішили оригінально боролися з гріхами серед прихожан — замість хресного ходу найближчими селами організували «хресний політ», під час якого на населені пункти виливалася свята вода.

Фото з Вікіпедії.

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