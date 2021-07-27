Дим піднявся вгору на 40 метрів: в Росії стався вибух на магістральному газогоні «Газпрому»

Увечері в понеділок, 26 липня, в Росії сталася аварія на магістральному газопроводі «Уренгой — Центр-2».

НП сталася у Пермському краї орієнтовно в кілометрі від села Забір'я на ділянці компанії «Газпром Трансгаз Чайковський», повідомляє «РБК «з посиланням на МНС РФ. Діаметр газової труби тут 1400 мм, тиск — 7,5 МПа.

Полум'я було видно з відстані в кілька кілометрів, а висота диму досягала 40 метрів.



За даними МНС, розгерметизація була біля річки Силва і повідомлення про неї надійшло о 18:45 за місцевим часом 26 липня.

Чиновники повідомили, що постраждалих в результаті НП немає, найближчі будинки не пошкоджені. На місці працюють аварійні служби та співробітники поліції.

Представники газової компанії засувки перекрили. Відбувається смолоскипне вигоряння, горіла суха рослинність на площі 2 га, повідомили в МНС.

За даними російського «Інтерфаксу», це вже сьома аварія на об'єктах «великого газу» в Росії з початку року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про вибух на газопроводі в окупованому Луганську.

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