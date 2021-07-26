Українцям відкрили доступ в 14 держав Європи: що потрібно для відвідування країн

Все більше країн відкриває свої кордони для українців. 15 липня Україну внесли до переліку держав, громадянам яких дозволяється в'їзд на територію Європейського Союзу під час пандемії коронавірусу.

За даними українського МЗС, за останні два тижні 14 країн Європи відкрили свої кордони для українських туристів. У більшості країн від тих, хто в'їжджає вимагають документ про повну вакцинацію препаратами, визнаними в ЄС, або негативний ПЛР-тест, зроблений не більше ніж за 72 години до прибуття в країну, або тест на антиген, зроблений не більше ніж за 48 годин.

«Згідно з рекомендацією Ради ЄС, одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців. Менш ніж за два тижні до переліку додалися Данія, Німеччина, Бельгія, Латвія, Литва, Естонія, Фінляндія, Словаччина, Словенія, Нідерланди, Франція, Швеція, Іспанія, Португалія. У більшість країн для в'їзду необхідно свідоцтво про повну вакцинацію або свіжий негативний тест», — йдеться у повідомленні.

У МЗС підкреслили, що умови в'їзду в кожній окремій країні можуть відрізнятися. Всі деталі, а також перелік затверджених в країні вакцин можна перевірити на інтерактивній карті українського МЗС http://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що деякі країни готові приймати українських туристів без документів про тестування та вакцинацію. Зокрема, з 19 липня Естонія дозволила в'їзд мандрівникам з України, тести на негативний результат на коронавірус не вимагають.

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