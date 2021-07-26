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Світ

Жахлива трагедія в Росії: сім'ю з 2-річною донькою зім'яло між великими вантажівками

15:40 26 липня 2021
ДТП

У Росії, де нещодавно зіткнулися два автобуси з дітьми, в Ульянівську у ДТП загинула сім'я — батьки і маленька дівчинка.

Як пише видання Tolyatti, молода пара з дворічною донькою їхала у KIA Rio, коли їхню машину буквально розчавило між двома вантажівками.

В авто з родиною, що їхало мостом, на повному ходу наздогнав КамАЗ, за кермом якого сидів п'яний водій. Машина відлетіла до цистерни, що стояла на проїжджій частині, і виявилася затиснутою між двома великими вантажівками. Від удару легковик зім'яло, його частини розлетілися дорогою.

29-річний чоловік загинув на місці, його доньку не встигли довезти до лікарні, а 25-річна жінка померла вже у реанімації.

Раніше в окупованому Росією Криму вантажівка без гальм на трасі Ялта — Севастополь зіткнувся з декількома автомобілями і вилетіла у кювет — п'ятеро людей загинули.

Фото з сайту https://tolyatty.ru.

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