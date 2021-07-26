26.91 / 27.11 31.64 / 31.99
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Кореї вибачилися перед Україною за Чорнобиль

12:33 26 липня 2021
олімпіада

Найбільший корейський телеканал MBC приніс вибачення Україні за свій «креатив» під час трансляції відкриття Олімпійських ігор. Під час представлення української Олімпійської збірної на екрані з'явилася картинка зруйнованої Чорнобильської АЕС. Після гнівної реакції користувачів телеканал спочатку вибачився від імені колективу, а в понеділок, 26 липня свої персональні вибачення приніс президент MBC. Фотографії з брифінгу наводить журналіст Рафаель Рашид у Twitter.

«Це був найжахливіший і найбільш болючий інцидент з тих пір, як я вступив на посаду президента MBC… Я ще раз схиляю голову і приношу вибачення», — заявив керівник телеканалу.

Лист з вибаченнями також було направлено посольству України в Сеулі. Телекомпанія визнала, що використовувала неприйнятні зображення і підписи. «Ми приносимо вибачення країнам, включаючи Україну, і нашим глядачам», — йдеться в заяві.

Україна — не єдина, хто образився на сюжет південнокорейського мовника. Якщо для ряду країн були обрані невинні картинки з гастрономічними вподобаннями жителів (піца для Італії, лосось для Норвегії, суші для Японії), то для ілюстрації Румунії, наприклад, була обрана картинка з Дракулою. Збірну Гаїті показували поруч з інформацією про заворушення в країні після вбивства президента. Маршаллові острови були описані як «колишній ядерний полігон США».

Читайте також: Токіо-2020: де і коли дивитися онлайн змагання Олімпійських ігор 26 липня

Нагадаємо, на Олімпійських іграх українська збірна вже завоювала дві медалі. Бронзові нагороди у Дарини Білодід і Ігоря Рейзліна.

Фото koryodynasty/twitter

312

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов&#39;язаний ранніми підйомами

Без Мішиної не нудьгує: Еллерт показав дівчину, якій зобов'язаний ранніми підйомами

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Українцям масово відмовляють у обміні валюти: до чого тут нові правила

Молода мати

«Я так довго не протягну»: змучена дружина Павлика розповіла про труднощі материнства

Море без медуз

Шторм відігнав медуз від Кирилівки та Бердянська: що відбувається на курортах зараз

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.