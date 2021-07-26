У Кореї вибачилися перед Україною за Чорнобиль

Найбільший корейський телеканал MBC приніс вибачення Україні за свій «креатив» під час трансляції відкриття Олімпійських ігор. Під час представлення української Олімпійської збірної на екрані з'явилася картинка зруйнованої Чорнобильської АЕС. Після гнівної реакції користувачів телеканал спочатку вибачився від імені колективу, а в понеділок, 26 липня свої персональні вибачення приніс президент MBC. Фотографії з брифінгу наводить журналіст Рафаель Рашид у Twitter.

«Це був найжахливіший і найбільш болючий інцидент з тих пір, як я вступив на посаду президента MBC… Я ще раз схиляю голову і приношу вибачення», — заявив керівник телеканалу.

Лист з вибаченнями також було направлено посольству України в Сеулі. Телекомпанія визнала, що використовувала неприйнятні зображення і підписи. «Ми приносимо вибачення країнам, включаючи Україну, і нашим глядачам», — йдеться в заяві.

Україна — не єдина, хто образився на сюжет південнокорейського мовника. Якщо для ряду країн були обрані невинні картинки з гастрономічними вподобаннями жителів (піца для Італії, лосось для Норвегії, суші для Японії), то для ілюстрації Румунії, наприклад, була обрана картинка з Дракулою. Збірну Гаїті показували поруч з інформацією про заворушення в країні після вбивства президента. Маршаллові острови були описані як «колишній ядерний полігон США».

Нагадаємо, на Олімпійських іграх українська збірна вже завоювала дві медалі. Бронзові нагороди у Дарини Білодід і Ігоря Рейзліна.

Фото koryodynasty/twitter

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