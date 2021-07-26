Піщана буря накрила північний захід Китаю. У мережі з'явилося приголомшливе відео. Як повідомляє видання South China Morning Post, у місті Дуньхуан висота пилових хмар досягала 100 метрів. Місцевих жителів попросили перечекати бурю в будинках і по можливості не виїжджати на дороги.

Місто знаходиться в оазисі в пустелі Гобі, тому кліматичні умови тут досить жорсткі.

Раніше «ФАКТИ» писали — в Китаї 12 людей потонули в затопленому метро — моторошні відео повені.

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