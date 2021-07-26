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Путін готується до ядерної війни: в Росії почали будувати новий літак «Судного дня»

9:42 26 липня 2021
Іл-96-400М

В Росії, де не так давно обікрали літак президента РФ Володимира Путіна — злодії винесли 39 радіостанціонних блоків і п'ять плат — приступили до створення нового авіалайнера для управління військами на випадок ядерної війни.

Як повідомляє «РІА Новини», літак на базі широкофюзеляжного Іл-96−400М почали створювати у Воронежі. Джерело видання стверджує, що війська отримають два таких повітряних командних пункти, проект носить назву «Звєно-3С». У перспективі таких літаків «Судного дня» буде три. На даний момент будується перший.

З борту такого командного пункту накази можуть отримувати, у тому числі, стратегічна авіація, персонал рухомих та шахтних пускових установок, підводних човнів-носіїв стратегічної ядерної зброї у радіусі 6 тисяч кілометрів.

Видання пише, що подібні літаки призначені для евакуації вищого керівництва країни та управління військами у разі знищення наземної та супутникової інфраструктури. Літаки мають можливість дозаправлятися у повітрі і під час польоту супроводжуються винищувачами.

США також мають літаючі командні пункти — таких літаків в Америці чотири. Boeing E-4B E-4B Nightwatch може перебувати у польоті цілий тиждень за умови повітряної дозаправки. Все обладнання на борту захищено від вражаючих факторів ядерного вибуху. Кожна машина здатна підняти у повітря сотню осіб.

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