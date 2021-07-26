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Палац не визнав права дочки Меган Маркл і принца Гаррі на трон — фанати герцогині розлючені

8:31 26 липня 2021
Меган Маркл і принц Гаррі з Арчі

Фанати герцогині Сассекській розлючені. Дочка Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Діана, яка народилася в США 4 червня, досі ще не включена до офіційного списку престолонаступництва на сайті королівської сім'ї. По праву народження вона повинна займати восьме місце в черзі на трон — відразу після свого старшого брата Арчі. Однак на восьмій позиції як і раніше зазначено дядька Гаррі — середнього сина Єлизавети II принца Ендрю.

Ім'я Арчі було внесено до списку через 15 днів після його народження.

Шанувальники Маркл вирішили, що це помста королівської сім'ї за одкровення герцогині. «Чому така затримка? Їм досить набрати один рядок та натиснути кнопку», — пишуть в соцмережах.

В інтерв'ю Опрі Уїнфрі Меган і Гаррі висловлювали невдоволення тим, що їх первістку, який народився 6 травня 2019 року, не був подарований титул принца. Хоча за законом хлопчик не може на нього претендувати. За чинними правилами на титули принца або принцеси мають право лише ті правнуки монарха, які є дітьми безпосереднього спадкоємця престолу. Однак Меган, наполовину афроамериканка, була впевнена, що її сина обділили титулом через сумніви у кольорі його шкіри.

Раніше «ФАКТИ» писали, що принц Гаррі і Меган Маркл хочуть хрестити доньку в Віндзорському замку.

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