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Якутського шамана, який збирався вигнати Путіна, перетворять на «овоча» у психлікарні

8:09 26 липня 2021
шаман

Якутський шаман Олександр Габишев, який прославився після походу на Москву заради повалення Путіна, був відправлений на примусове лікування. В ході психіатричної експертизи було зроблено висновок, що Габишев страждає психічними розладами, становить особливу небезпеку як для оточуючих, так і для себе самого, а тому потребує перебування у спецлікарні. Про це повідомляє Baza.

27 липня закінчуються півроку з дати, коли Габишева помістили в Якутський психіатричний стаціонар. Тепер Габишеву призначено «примусове лікування з інтенсивним спостереженням». За цим формулюванням приховано курс лікування сильнодіючими фармпрепаратами. Таку «терапію» зазвичай призначають особам, які вчинили тяжкі злочини.

Шаман Габишев весною 2019 року оголосив, що починає піший похід до Москви, щоб провести «обряд вигнання Путіна». Після цієї акції на честь Габишева була випущена комп'ютерна гра «Якутський шаман». Похід завершився невдало — бунтаря затримали і порушили справу за заклики до екстремізму.

У грудні 2019 року Габишев зробив другу спробу дійти до Москви. На цей раз його затримали практично одразу ж. Шамана помістили в Якутський психдиспансер на лікування.

Після третього походу проти Путіна на початку 2021 року Габишева затримали і через суд домоглися примусової госпіталізації.

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