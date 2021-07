Поки Україна страждала від спеки і чекала посуху, в Південно-Африканській Республіці вдарили сильні морози. Синоптики попереджали, що холодний фронт принесе зниження температури, особливо в південній частині країни. Але зима і тут змогла здивувати: за добу було поставлено 19 погодних рекордів.

У ряді районів встановилися мінус 10-12 градусів при тому, що досі рекордно холодними вважалися -7-8 градусів у 2000 році.

Подекуди оновлені мінімуми температур 60-річної давності.

A total of 19 new records smashed over the last 24 hours. Many of these records are minimum temperatures. pic.twitter.com/H4E99Drt2o

Зима в ПАР видалася надзвичайно суворою, а ніч на 23 липня визнали найхолоднішою в році.

People playing in the snow at the Matroosberg Nature Reserve outside Cape Town. The @SAWeatherServic says It will be the coldest night of the year in some places over the interior of South Africa.

pic.twitter.com/k4TUmaeHHi