У ПАР — рекордний температурний «мінус» і сильний снігопад: відео негоди
Поки Україна страждала від спеки і чекала посуху, в Південно-Африканській Республіці вдарили сильні морози. Синоптики попереджали, що холодний фронт принесе зниження температури, особливо в південній частині країни. Але зима і тут змогла здивувати: за добу було поставлено 19 погодних рекордів.
EC cold snap brings glorious rain and beautiful snow @SAWeatherServic @SnowReportSA #ColdFront https://t.co/ykVpgaJWGJ pic.twitter.com/zwpHKX8KU7- AlgoaFMNews (@AlgoaFMNews) July 22, 2021
У ряді районів встановилися мінус 10-12 градусів при тому, що досі рекордно холодними вважалися -7-8 градусів у 2000 році.
-12 at Letseng Mine this morning @afriwx @SAWeatherServic pic.twitter.com/vXEvH0hUFy- Isoldé Laesecke (@ILaesecke) July 23, 2021
Подекуди оновлені мінімуми температур 60-річної давності.
A total of 19 new records smashed over the last 24 hours. Many of these records are minimum temperatures. pic.twitter.com/H4E99Drt2o- SA Weather Service (@SAWeatherServic) July 23, 2021
Зима в ПАР видалася надзвичайно суворою, а ніч на 23 липня визнали найхолоднішою в році.
People playing in the snow at the Matroosberg Nature Reserve outside Cape Town. The @SAWeatherServic says It will be the coldest night of the year in some places over the interior of South Africa.- IOL News (@IOL) July 22, 2021
@aya_ndamane / @AfriNewsAgency #snow #coldfront #Loadshedding # Stage2 pic.twitter.com/k4TUmaeHHi
Високогірні райони ПАР страждають від сильних снігопадів.
Sneeu in die Swartberge # sneeu2021- ReenvalSA (@ReenvalSA) July 22, 2 021
Wesley Zeelie @maroelamedia @SAWeatherServic @peoples_weather @photooftheday @_ArriveAlive @JoelGuy_ pic.twitter.com/16pkGMfcEO
Нагадаємо, ООН очікує, що через кліматичні зміни близько 130 країн можуть зіткнутися з проблемою посухи. Ще 23 країнам загрожує дефіцит води.
А народний синоптик Леонід Горбань вже склав погодний прогноз для України на прийдешню зиму і очікує лютих морозів і крижані дощі.
Фото ReenvalSA / twitter265
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