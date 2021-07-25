У ПАР — рекордний температурний «мінус» і сильний снігопад: відео негоди

Поки Україна страждала від спеки і чекала посуху, в Південно-Африканській Республіці вдарили сильні морози. Синоптики попереджали, що холодний фронт принесе зниження температури, особливо в південній частині країни. Але зима і тут змогла здивувати: за добу було поставлено 19 погодних рекордів.

У ряді районів встановилися мінус 10-12 градусів при тому, що досі рекордно холодними вважалися -7-8 градусів у 2000 році.

Подекуди оновлені мінімуми температур 60-річної давності.

A total of 19 new records smashed over the last 24 hours. Many of these records are minimum temperatures. pic.twitter.com/H4E99Drt2o - SA Weather Service (@SAWeatherServic) July 23, 2021

Зима в ПАР видалася надзвичайно суворою, а ніч на 23 липня визнали найхолоднішою в році.

Високогірні райони ПАР страждають від сильних снігопадів.

Нагадаємо, ООН очікує, що через кліматичні зміни близько 130 країн можуть зіткнутися з проблемою посухи. Ще 23 країнам загрожує дефіцит води.

А народний синоптик Леонід Горбань вже склав погодний прогноз для України на прийдешню зиму і очікує лютих морозів і крижані дощі.

Фото ReenvalSA / twitter

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