Проти локдаунів та ковідних сертифікатів: масові заворушення у Парижі та Сіднеї

У суботу, 24 липня, одразу у декількох країнах світу пройшли масові акції протесту проти посилення заходів з боротьби з пандемією коронавірусу. У Парижі одночасно було зафіксовано одразу три зіткнення з поліцією. Правоохоронці були змушені застосувати сльозогінний газ.

Раніше 19 липня представник уряду Франції Габріель Атталь повідомив про початок четвертої хвилі пандемії у країні. Він зазначив, що республіка зіткнулася «з найвищими темпами зараження у порівнянні з попередніми хвилями».

У зв'язку з цим влада вирішила запровадити так звану «санітарну перепустку». Цей документ є доказом того, що його власник вакцинувався, має свіжий негативний результат тесту на коронавірус або нещодавно переніс ковід. Іншими словами, це електронний сертифікат, який ввели в усіх країнах Євросоюзу з 1 липня. У Франції його вирішили використовувати для входу у кінотеатри, театри, музеї, ресторани, тренажерні зали. Крім того, французький уряд запровадив обов'язкову вакцинацію проти коронавірусу для всіх медичних працівників.

Люди вийшли на вулиці Парижа, щоб висловити протест проти цих нововведень. Зіткнення з поліцією відбулися на площі Бастилії, площі Трокадеро й еспланаді Будинку інвалідів. Учасники акції кидали в поліціянтів пляшки та камені. Одного з патрульних повалили на землю разом з його мотоциклом. Офіцер був змушений рятуватися втечею.

#BREAKING: The anti-vaccine protests in Paris have turned violent. Police are clashing with protesters. Tear gas deployed. pic.twitter.com/Se6637t8bU — Election Wizard (@ElectionWiz) July 24, 2021

Ще спекотніше було 24 липня в Австралії. Десятки тисяч невдоволених влаштували акції протесту у Сіднеї та Мельбурні. Приводом для них стало введення чергового жорсткого локдауну. Він поширюється приблизно на половину всього населення країни, яке становить приблизно 25 мільйонів осіб. Йдеться про жителів штатів Новий Південний Уельс, Вікторія та Південна Австралія.

Учасники протестів демонстративно були без захисних масок та не дотримувалися дистанції. Вони скандували: «Свобода!».

Коли поліція спробувала розігнати демонстрації, у відповідь полетіло каміння, пляшки та інші предмети. Тільки у Сіднеї понад 60 людей було затримано.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про масові заворушення у Франції, які пройшли близько 10 днів тому.

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