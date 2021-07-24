Живіт раптово зник: в Росії багатодітна мати народила дочку і відразу задушила її

У Смоленській області Росії, де нещодавно хлопчик-аутист викинув з вікна маленьку дитину, 41-річна жінка задушила новонароджену дочку, закопавши її потім у дворі.

Як повідомило джерело видання Лайф, у дітовбивці вже є 9-річний син, а також дві дочки — 11 і 16 років.

У поліції зацікавилися жінкою, дізнавшись від її колег, що у неї раптово зник «вагітний» живіт.

На обліку у гінеколога породілля не перебувала, а її чоловік стверджує, що не знав про вагітність дружини. Втім, в поліції не виключають, що він все ж міг бути співучасником злочину.

Відповідно до матеріалів слідства, подія трапилася 17 липня. Після домашніх пологів підозрювана загорнула новонароджену в халат і залишила в лісі недалеко від свого будинку, потім — перенесла тіло дитини в баню, а вже на наступний день закопала. Причому, даючи показання, жінка кожен раз говорила інше — спочатку стверджувала, що дівчинка їй не була потрібна і вона залишила її в лісі, щоб чоловік не дізнався про її народження. Проте експертиза довела, що дитина померла від асфіксії, тому без насильницьких дій не обійшлося.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за статтею «Вбивство матір'ю новонародженої дитини».

Нагадаємо, раніше схожий злочин скоїла жителька Житомирської області, вдома у якої правоохоронці виявили закутане в ковдру тіло новонародженої дитини. У родині фігурантки теж є троє малолітніх дітей.

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