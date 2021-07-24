«Прямо кінець світу!» Улюблений курорт Путіна затопило після сильної зливи

Після сильних дощів у країнах Західної Європи, які викликали найбільшу за останні 75 років повінь, стихія дісталася й російського Сочі.

Злива затопила місто. З берегів вийшла річка Західний Дагомис, передає «КП» .

Залпова злива налетіла на Хостинський район - від Мацести до Кудепсти. На проїжджій частині піднявся рівень води. Менш ніж за годину перевищив критичні значення рівень води у річці Мацеста.

⠀ Пізніше епіцентр зливи змістився в Адлер. При виїзді з району, рух зупинився через лавиноподібний злив стоку води на проїжджу частину. Рух з Адлера до Сочі було призупинено.

У селищі Кудепста були включені сирени і голосове оповіщення. Людей збиралися евакуювати.

Пізніше адміністрація Сочі заявила, що злива припинилася, вода в річках йде на спад. За даними влади, жертв і руйнувань міської інфраструктури немає.

Раніше «ФАКТИ» писали про масштабні лісові пожежі у Сибіру та Якутії, які вирують вже понад місяць. В Якутії вогонь знищив понад 1,5 мільйона гектарів лісу. Екологи «Грінпіс» вважають, що ситуація навряд чи поліпшиться до середини серпня.

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