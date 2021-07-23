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«Важка ноша»: екс-радник Трампа дав пораду українським політикам, як вести справи з урядом США

20:51 23 липня 2021
«Важка ноша»: екс-радник Трампа дав пораду українським політикам про те, як вести справи з урядом США

Запорукою ефективної співпраці керівництва України з урядом США є постійний контакт і діалог. Таку пораду українським чиновникам, які готують візит президента Зеленського в США, в інтерв'ю НВ дав колишній радник президента США з національної безпеки Джон Болтон.

При цьому він визнав, що така модель буде «важкою ношею, що потребуватиме більше зусиль».

«Моя порада українським чиновникам така: для того, щоб домогтися взаєморозуміння з адміністрацією (Байдена. — Авт.), ви повинні сідати з ними за стіл переговорів і говорити з ними, доносячи свої думки та ідеї. Причому робити це необхідно постійно. Це важка ноша, вона вимагає великих зусиль і має на увазі, що ви самі повністю розумієте суть проблеми, усвідомлюєте всі труднощі, які можуть виникнути при її вирішенні, і знаєте, чому так важливо цю проблему все ж вирішити», — сказав співрозмовник видання.

Причому, на його думку, продовжувати пояснювати свою позицію слід, навіть якщо здається, що ніякого прогресу немає.

«Якщо ви здастеся — прийде хтось інший, займе ваше місце і почне вирішувати якісь інші, вже свої проблеми», — окреслив альтернативу політик.

Нагадаємо, раніше Болтон заявив, що Трамп вважав Україну частиною Росії.

фото CNN

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