На засіданні парламенту іспанської автономної області Андалусія з'явився пацюк. Нежданий гість перелякав депутатів — особливо жінок, які досить бурхливо на нього відреагували. Першою тварину помітила спікер Марта Боскет, яка шоковано скрикнула та затиснула собі рота.

Деякі дами забиралися вище, щоб врятуватися від гризуна. Хтось навіть про всяк випадок залишив приміщення. Засідання перервалося. І було відновлено тільки після того, як законодавці переконалися, що щур втік у невідомому напрямку.

Раніше «ФАКТИ» писали — З'явилася гола під час ZOOM-засідання парламенту: дружина політика випадково оскандалилася в мережі.

фото Pixabay

337

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter