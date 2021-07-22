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Щур перелякав депутатів парламенту, зірвавши засідання — відео

16:22 22 липня 2021
Щур

На засіданні парламенту іспанської автономної області Андалусія з'явився пацюк. Нежданий гість перелякав депутатів — особливо жінок, які досить бурхливо на нього відреагували. Першою тварину помітила спікер Марта Боскет, яка шоковано скрикнула та затиснула собі рота.

Деякі дами забиралися вище, щоб врятуватися від гризуна. Хтось навіть про всяк випадок залишив приміщення. Засідання перервалося. І було відновлено тільки після того, як законодавці переконалися, що щур втік у невідомому напрямку.

Раніше «ФАКТИ» писали — З'явилася гола під час ZOOM-засідання парламенту: дружина політика випадково оскандалилася в мережі.

фото Pixabay

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