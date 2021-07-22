Стала відома реакція Меркель на угоду США та Німеччини по «Північному потоку-2»

Канцлер Німеччини відреагувала на угоду між Вашингтоном і Берліном по «Північному потоку-2». Вона назвала це «хорошим кроком вперед», але зазначила, що угода не усуває розбіжностей в позиціях двох країн.

Як повідомляє DW, в рамках угоди з США про врегулювання спору через будівництво газопроводу «Північний потік-2» Німеччина зобов'язується надати Україні додаткову фінансову допомогу обсягом понад 200 мільйонів євро.

Крім того, США і Німеччина створять фонд обсягом не менше мільярда доларів, який будуть використовувати для фінансування інвестицій в перехід України на поновлювані джерела енергії і підвищення енергетичної безпеки. Перший внесок до фонду в розмірі 175 мільйонів доларів внесе Німеччина.

Раніше заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час слухань в американському Сенаті, що Німеччина зобов'язується ініціювати санкції щодо Росії в разі тиску або нової агресії проти України.

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