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Королева Єлизавета прийшла у захват від сплетеної спицями копії її Сандрінгемського палацу довжиною 5,5 метра

17:58 22 липня 2021
в&#39;язаний Сандрінгем

92-річна жителька британського графства Норфолк Маргарет Симен сплела спицями точну копію Сандрінгемського палацу — норфолкської резиденції королеви Єлизавети II, де вона за традицією відзначає Різдво зі своєю родиною.

На створення цього незвичайного макета пішло два роки. Як повідомляє видання Daily Mail, вдова-пенсіонерка плела щодня — іноді до 15 годин на день. Метою Маргарет був збір коштів на користь місцевих лікарень.

Розміри міні-палацу склали 5,5 метрів завдовжки та 1,8 метра завширшки.

В цей час робота Маргарет виставлена у бальному залі Сандрінгему — так що її можуть побачити відвідувачі. Сама 95-річна королева, яка особисто зустрічалася з майстринею, прийшла у захват від макета. Особливо їй сподобалися фігурки її самої та її покійного чоловіка принца Філіпа, які Симен розмістила на балкончику.

Жінка також сплела сімейство принца Вільяма — його з дружиною Кейт Міддлтон та трьома їхніми дітьми.

Раніше «ФАКТИ» писали — Удар у відповідь: як відреагує королева Єлизавета на «правдиві мемуари» принца Гаррі.

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