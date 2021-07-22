У британській королівській сім'ї може стати на одну принцесу більше

У британській королівській сім'ї скоро може стати на одну принцесу більше. Як пише видання Daily Mail, це може статися в результаті «війни» принців Чарльза і Едварда за титул герцога Единбурзького. Очікувалося, що після смерті принца Філіпа цей титул перейде до наймолодшого з його синів — Едварда. Однак інсайдери у палаці повідомили, що спадкоємець престолу Чарльз виступає проти такого рішення. Принц Уельський, який формально успадкував всі титули батька і може ними розпоряджатися, не бажає робити герцогом брата, який тепер називається графом Вессекським.

За традицією титул було присвоєно у день весілля принца, який у 1999 році одружився з Софі Ріс-Джонс. Спочатку планувалося, що Едвард отримає титул герцога Кембриджського (який через 12 років дістався його племіннику принцу Вільяму в день весілля з Кейт Міддлтон). Однак принц вибрав собі титул сам — з прицілом стати герцогом у майбутньому. Графом Вессекським він став на честь персонажа фільму «Закоханий Шекспір», якого зіграв Колін Ферт — улюблений актор принца.

Чарльз, якому належить стати королем після смерті Єлизавети II, вже давно розмірковує над тим, щоб зменшити кількість членів королівської сім'ї, що виконують офіційні обов'язки. Він хоче скоротити число королівських титулів, а не примножити їх.

Однак Едвард не збирається здавати позиції своєї сім'ї. У листопаді цього року леді Луїзі, доньці Едварда та його дружини Софі, виповниться 18 років. На цей дівчина (чиє повне ім'я леді Луїза Аліса Єлизавета Марія Маунтбеттен-Віндзор) не носить ніякого титулу. Однак вона має повне право користуватися титулом принцеси згідно із законом від 1917 року — як внучка монарха по чоловічій лінії. Такими ж правами користуються дочки середнього сина королеви принца Ендрю — Їх Королівські Високості принцеса Беатріс і принцеса Євгенія. Тепер до них може додатися ще й принцеса Луїза.

А потім титул принца може на тій же підставі вимагати собі й син Едварда — Джеймс, віконт Северн, якому зараз 13 років.

«Якщо Чарльз збирається грати в ці дурні ігри через титули, Едварду та Софі, можливо, буде потрібно скористатися тими титулами, які вже є у них в сім'ї. Луїза — скромна дівчина і не поводиться як принцеса. Проте вона такою є — це факт», — заявив один з друзів принца Едварда.

Раніше Софі говорила, що після 18-річчя Луїза і Джеймс самі вирішуватимуть, як іменувати себе.

«Ми намагаємося виховувати їх з розумінням того, що їм, швидше за все, доведеться працювати, щоб себе забезпечувати. Тому ми прийняли рішення не використовувати титули Їх Королівська Високість. Але вони у дітей є, і вони можуть вирішити використовувати їх з 18 років», — сказала графиня, додавши, що вважає це малоймовірним.

Раніше «ФАКТИ» писали — стало відомо, хто успадкує 30-мільйонний статок принца Філіпа.

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