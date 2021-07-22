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Світ

Блогерка продала своє «віртуальне кохання» за 250 тисяч доларів

9:58 22 липня 2021
березня Рентель

Блогерка з Польщі, 21-річна зірка соцмережі TikTok Марта Рентел, стала першою у світі людиною, яка продала своє «віртуальне кохання».

Товар був представлений у вигляді невзаємозамінного токена (NFT). Він являє собою сертифікат унікальності цифрового об'єкта та підтверджує право володіння ним.

Як повідомляє видання The Sun, таємничий покупець придбав всі права на «цифрову любов» Марти за 250 тисяч доларів. Любов блондинки існує виключно онлайн. І ніякої фізичної близькості покупець, який придбав її «емоції», не отримає. Правда, Марта сказала, що згодна пообідати в реальності з загадковим шанувальником, коли він розкриє свою особистість.

«Фізична любов, платонічна любов і цифрова любов можуть відрізнятися, але кожна з них реальна — так само як і всі наші думки і почуття … Цифрове — значить вічне. Адже все, що зацифровано, залишиться з нами до кінця світу — фотографії, фільми, спогади … Все «, — заявила полька.

фото Instagram

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