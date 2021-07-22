Німеччина зобов'язується ініціювати санкції в разі агресії Росії проти України — частина угоди про «Північний потік 2»

Заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд заявила під час слухань в американському Сенаті, що згідно з новою угодою між Вашингтоном і Берліном по «Північному потоку-2», Німеччина зобов'язується ініціювати санкції проти Росії в разі тиску або нової агресії проти України. Про це повідомляє AP.

«Німеччина зробить кроки на національному рівні і буде вимагати ефективних заходів на рівні ЄС, включаючи санкції для обмеження експортних можливостей Росії в Європу в енергетичному секторі», — сказала Нуланд.

Берлін також погодився підтримати продовження на десять років угоди про транзит газу з Росії через Україну, термін якої закінчується у 2024 році.

Заступник Держсекретаря зазначила, що США і Німеччина прагнутимуть знизити економічну залежність України від транзиту та постачання російського газу. І будуть протистояти спробам Москви перетворити газопровід на політичну зброю.

Україна також отримає фінансову підтримку від цих країн для диверсифікації джерел енергоресурсів.

Повністю угода буде оприлюднена пізніше.

Раніше «ФАКТИ» писали - «Конкретики не почули»: у Зеленського пожурили Меркель і Байдена за «Північний потік — 2«

130

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter