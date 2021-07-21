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Світ

Нова небезпека для людей: вперше людина померла від вірусу мавп

13:46 21 липня 2021
Макака

У Китаї, звідки почав ходу світом коронавірус (на 21 липня в Україні підтверджено 2 245 930 випадків захворювання COVID-19), виявили нову напасть — померла перша людина, яка підхопив вірус від мавпи.

Як пише Global Times, факт зараження людиною вірусом мавпи B (BV) у Пекіні підтвердили у ветеринара. Правда, як стверджує видання, рідні померлого уникли цієї небезпеки.

Відзначається, що у 53-річного ветеринара, який займався дослідженнями приматів, виникли нудота і блювота. Це сталося через місяць після того, як він препарував двох мертвих мавп.

Чоловік звернувся за допомогою до лікарів, проте невдовзі помер. Видання стверджує, що раніше у Китаї не було смертельних або навіть клінічно очевидних заражень BV. Дослідження показали, що спинномозкова рідина чоловіка дала позитивний результат на BV, а близьких йому людей — негативний.

Вірус вперше виділили у 1932 році у макак. Він може передаватися як при прямому контакті, так і при і обміні виділеннями організму. Рівень смертності — 70−80 відсотків.

У Китаї припускають, що BV у мавп може становити потенційну загрозу для людей, що контактують з ними.

Ексклюзивний матеріал про агресивний штам коронавірусу «Дельта», який в Україні вперше виявили у червні цього року «Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус „Дельта“, який прийшов в Україну» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з Вікіпедії.

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