У мережі з'явилися фото з весілля батьків Меган Маркл

У мережі з'явилися фотографії з весілля батьків Меган Маркл, родич якої недавно розповів про її ставлення до сім'ї. Як повідомляє видання Hello!, знімки потрапили в розпорядження видання Daily Mail. Білий Томас Маркл та афроамериканка Дорія Регленд одружилися 23 грудня 1979 року. На той момент вони були знайомі шість місяців. Зустрілися вони на знімальному майданчику серіалу «Головна лікарня». Томас був режисером по світлу, а Дорія — помічницею гримера.

Для неї цей шлюб був першим, для нього — другим. Маркл був одружений з жінкою на ім'я Розалін з 1964 по 1975 рік. Від першої дружини у нього є син Томас-молодший та дочка Саманта.

Весілля провели у вільному богемному стилі — дуже далекому від пишного королівського вінчання Меган з принцом Гаррі. Церемонія відбулася у Лос-Анджелесі — в храмі Братства Самореалізації на бульварі Сансет, збудованому в індійському стилі.

23-річна наречена була в простому білому платті з гудзиками на ліфі. Її волосся прикрашали квіти, а не фата. 35-річний наречений був у твідовому блейзері та помаранчевій сорочці з темною краваткою.

«Це було чарівне весілля, але зовсім не традиційне», — розповів дядько герцогині Сассекської по материнській лінії Джозеф Джонсон.

Вінчання проводив «Брат Бхактананда» в помаранчевих одежах. Уродженець Пенсільванії Майкл Крулл став буддійським священником та прийняв санскритське ім'я Бхактананда, що означає «блаженство через відданість». Братство Самореалізації було засноване індійським йогом Парамаханса Йогананда. Регленд працювала раніше інструктором з йоги.

«Ніхто з членів сім'ї нічого не знав про Тома, поки ми не отримали запрошення на весілля. Той факт, що він був білим, не мав значення. Ми б прийняли його рожевим, чорним, коричневим або червоним, якщо Дорія його любила. Для нас було важливо тільки те, що він добре з нею поводився», — розповів Джозеф про чоловіка сестри.

Меган народилася 4 серпня 1981 року. Подружжя розлучилося, коли доньці було шість років.

Як розповів Джозеф, мати Дорії Жанетт також розлучилася, коли донька була маленькою. А прабабуся Меган Нетті розлучалася тричі. У самої Меган Маркл за спиною розлучення з продюсером Тревором Енгельсоном у 2013 році.

Зі своїм батьком Меган перервала всі контакти з часу свого весілля з Гаррі, яке вони зіграли у травні 2018 року. Вона також не спілкується зі своїми єдинокровними братом і сестрою, а також всіма іншими родичами — крім Дорії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Меган Маркл проігнорувала мудру пораду дружини принца Чарльза Камілли.

Фото Daily Mail

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