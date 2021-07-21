Не та Венера: на найпопулярніший порносайт у світі подає до суду галерея Уффіці

Знаменита флорентійська галерея Уффіці, один з найстаріших музеїв Європи, пригрозила судом найпопулярнішому у світі порносайту Pornhub. На YouTube було опубліковано рекламний ролик Pornhub «Класичні оголені з Чіччоліною», в якому 69-річна італійсько-угорська порнозірка і політик Ілона Сталлер, відома під псевдонімом Чиччоліна, постає в образі богині кохання зі знаменитої картини Сандро Боттічеллі «Народження Венери» — з колекції галереї Уффіці.

Чиччоліна в деякому сенсі має відношення до мистецтва. Вона була одружена з Джеффом Кунсом — одним з найбільш високооплачуваних художників сучасності. Для образу Венери вона скромно позувала не оголеною, а у костюмі тілесного кольору.

Pornhub запустив проєкт «Класичний оголені» (Classic Nudes), в якому розповідає про еротичні експонати провідних музеїв світу.

Однак, як повідомляє видання The Sun, керівництво галереї Уффіці не оцінило таку ініціативу по залученню народу до мистецтва. Музей послав письмове попередження про неправомірність використання інтелектуальної власності музею. Брати участь в рекламі Pornhub у будь-якій формі галерея не бажає і вимагає видалення контенту.

Претензії сайту також вже пред'явив паризький Лувр.

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