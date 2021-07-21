Хотіла «налякати»: в Росії мати відрізала доньці пальці «через пустощі»

У Бурятії (РФ), де нещодавно чоловік відрубав сокирою племінниці кілька пальців, розсердившись через зламаний дівчинкою планшет, мати подібним чином покарала восьмирічну доньку за «витівки».

Як пише «Аригус», школярка, потрапив до лікарні, розповіла медикам, що поранилася на вулиці. Однак сусідкам у палаті вона зізналася, що ножем по пальцях її вдарила матір.

За словами дівчинки, мати наказала одній з її сестер принести ніж, щоб «рубати пальці». «З першого разу не вийшло, з другого — не вийшло, з третього — махнула і влучила по двом пальцям. І наказала їй не говорити, що це мама, що вона їй відрізала, відрубала пальці. Сказала їй говорити, що ти це на вулиці зробила, травму отримала. Боїться додому їхати … «, — розповіла одна з пацієнток.

Медики, які робили операцію, звернули увагу на синці у маленької пацієнтки, що покривали все тіло. Про сім'ю, де сталася надзвичайна подія, відомо, що там виховуються п'ятеро дітей, у тому числі троє прийомних — вони молодші.

Схоже, що таким чином жінка вирішила покарати дівчинку, яка на вулиці разом з іншими дітлахами підпалили якусь будку…

Раніше у Португалії почався суд над двома дівчатами, які вбили працівника готелю, попередньо накачавши жертву наркотиками. 21-річного хлопця задушили, а потім відрубали йому пальці, щоб отримати доступ до банківського рахунку жертви з мобільного телефону.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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