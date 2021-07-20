Кандидат на місце Путіна вже є: професор Соловей назвав ймовірного наступника

Попри розмови про те, що Володимир Путін — це не реальна людина, а колектив авторів і «велика невидима армія», в оточенні президента РФ опрацьовують можливість призначення глави уряду Михайла Мішустіна наступником глави Кремля. Про це російський історик, політичний аналітик професор Валерій Соловей заявив в інтерв'ю «Радіо Свобода».

За його словами, ще в січні цього року Путін дав доручення своєму ближньому оточенню підготувати список наступників і обговорити кандидатури з елітою. Зокрема, мова йшла про нинішнього главу уряду Михайла Мішустіна.

Соловей зазначив, що елітні групи досягли консенсусу — вони вважають за краще Мішустіна.

Секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев й голова правління «Роснафти» Ігор Сєчін, який хоче перейти на роботу в уряд і опікуватися силовими структурами, вважають, що вони будуть контролювати або впливати на Мішустіна.

Соловей стверджує, що «була вже проведено рекогносцирування з Заходом, були переговори, консультації з представниками США, Британії, Німеччини, Туреччини, називалася у першу чергу фігура Мишустина».

«Причому в обмін, щоб Захід не втручався і прийняв транзит, була обіцяна відлига й розрядка. Фігура номер один зараз є», — зазначив Соловей.

За його інформацією, інші ймовірні кандидати у наступники Путіна випали зі списку.

«Першим випав мер Москви Сергій Собянін через те, що він був ефективним адміністратором по боротьбі з коронавірусом. Це викликало дуже сильне невдоволення, на нього постійно скаржилися президенту, що він не по чину поводиться. Зараз його доля висить на волосині. Глава міноборони Сергій Шойгу був у фаворі якийсь час до пізньої весни, з березня — квітня він став з цього фавора виходити», — вважає політичний аналітик.

Володимир Путін обіймає посаду президента Росії з 2000 року з перервою у 2008−2012 роках, коли він був главою уряду. У 2020 році в Конституцію РФ внесли зміни, які дозволяють Путіну знову балотуватися на посаду глави Кремля у 2024 році.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський неодноразово говорив про необхідність зустрічі зі своїм російським колегою, щоб зрушити з «мертвої точки» ситуацію на Донбасі. Попри те, що в РФ не заперечували можливість зустрічі, Путін поки не хоче прямих переговорів із Зеленським, в ЗМІ назвали причину цього.

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