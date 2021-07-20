Принц Гаррі заявив, що не потребує дозволу королеви, щоб писати мемуари

Принц Гаррі, який напередодні оголосив про те, що має намір опублікувати свої мемуари, вважає, що не потребує дозволу королеви Єлизавети II. 36-річний онук Її Величності, який писав свою книгу протягом року та отримав від видавництва Penguin Random House аванс у розмірі 20 мільйонів доларів, повідомив родичів про свій творчий почин лише перед офіційним оголошенням новини, застав їх зненацька.

Прес-секретар герцога Сассекського повідомив Бі-бі-сі про те, що отримувати зелене світло від Букінгемського палацу Гаррі не вважав за потрібне. Але повідомив про нього свою сім'ю, включаючи королеву, «зовсім недавно». Поки не зрозуміло, чи зможуть представники палацу ознайомитися зі змістом книги до її публікації, запланованої на кінець 2022 року.

Тим часом чергова ініціатива Гаррі викликала хвилю обурення та глузування у Британії. «Книга Гаррі, написана Меган», — прокоментував ситуацію палацовий інсайдер.

В ефірі телепрограми The Morning Show телеведучий Пітер Форд посміявся над заявою Гаррі, в якій сказано, що той писав мемуари «не як принц, яким він народився, але як чоловік, яким він став». «Мені подобається, що це твердження він підписав словами — Принц Гаррі, герцог Сассекський», — сказав Форд.

Телеведуча Крісті Оллсопп також зазначила, що Гаррі варто було б «відмовитися від титулу, щоб продавати книги».

Давній критик Меган Маркл і принца Гаррі, телеведучий Пітер Морган, відреагував на пост в Twitter біографа пари Оміда Скоби, який вважається неофіційним рупором Сассексів. Омід написав, Гаррі «готовий розповісти свою історію». На що Морган, пригадавши всі попередні інтерв'ю принца та його дружини, відреагував: «Готовий розповісти? Так Принц Приватне Життя не переставав гавкати, скиглити та змішувати з брудом свою сім'ю весь цей чортів рік «. Пірс назвав книгу «зрадою» і закликав королеву позбавити Гаррі та Меган всіх титулів. Він звинуватив пару у тому, що вони перетворили знаменитий девіз королеви «ніколи не скаржся, нічого не пояснюй» у «завжди скаржся, завжди пояснюй і ніколи не припиняй скиглити».

«Гаррі хоче зобразити себе зрілим сім'янином, який дістав урок зі своїх помилок і став старим мудрецем. Але, боюся, що багато хто визнає це ще лише ще одним способом заробітку коштом його кровних родичів «, — вважає королівський біограф Філ Демпьер.

А біограф Гаррі Анжела Левін заявила: «Він ризикує виглядати зрадником королівської сім'ї. Я не вірю, що в книзі все буде надто солодким. Думаю, він знову завдасть удар. Я не знаю чому, він хоче зруйнувати свою сім'ю? «.

Раніше «ФАКТИ» писали — «Ми не планували»: Меган Маркл і принца Гаррі знову спіймали на брехні.

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