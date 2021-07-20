Безос летить у космос: пряма трансляція

У вівторок, 20 липня, найбагатша людина у світі — мільярдер Джефф Безос — має намір полетіти у космос на кораблі New Shepard, який побудувала його компанія Blue Origin.

Пряму трансляцію польоту вестиме Blue Origin .

У компанії раніше заявляли, що New Shepard доставить засновника-мільярдера Джеффа Безоса і трьох інших пасажирів у суборбітальний простір і поверне назад на Землю — самого Безоса, його брата Марка, піонерку авіації 82-річну Уоллі Франк та 18-річного Олівера Деймона.

Матеріал про те, як формувався екіпаж для польоту у космос, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Нагадаємо, що 11 липня британський мільярдер сер Річард Бренсон здійснив політ у космос — для своєї подорожі 70-річний бізнесмен використав космоліт VSS Unity.

Про те, чим відрізняються космічні кораблі Безоса і Бренсона, читайте на нашому сайті.

Фото Blue Origin.

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