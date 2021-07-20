«Найкрасивіша представниця королівських сімей світу» зустрілася з Джо Байденом та його дружиною

До Вашингтона з офіційним візитом прибув 59-річний король Йорданії Абдалла II. Він зустрівся з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити ситуацію на Близькому Сході та можливості зміцнення миру і стабільності в цьому регіоні.

Як повідомляє видання People, Його Величність супроводжували дружина, королева Ранія, на їхній старший син — 27-річний спадковий принц Хуссейн.

Ранія була у червоній сукні незвичайного фасону — зі стрічками у ворота. Перша леді Америки Джил Байден обрала для цієї зустрічі вбрання білого кольору.

50-річна Ранія, дочка педіатра і палестинка за походженням, вийшла заміж за Абдаллу, коли він ще був принцом, у 1993 році. У подружжя четверо дітей. Ранія вважається найпрекраснішою королевою у світі — на думку експертів та за результатами численних опитувань.

Відомий британський пластичний хірург Джуліан Де Сільва назвав її найкрасивішою представницею всіх королівських сімей світу. Він провів аналіз пропорцій облич з використанням методу комп'ютерного картографування, взявши за основу давньогрецькі канони краси, що поєднують симетрію та принцип так званого золотого перетину.

За твердженням Де Сільва найбільш досконалим обличчям володіла нині покійна принцеса Діана. А Ранія посіла друге місце і є таким чином найкрасивішою з нині живих королівських осіб — випередивши Меган Маркл і Кейт Міддлтон.

Раніше «ФАКТИ» писали — Леді в рожевому: Кейт Міддлтон зустрілася з Джилл Байден.

фото Twitter

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