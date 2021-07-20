Авторці «Гаррі Поттера» Джоан Роулінг погрожують зґвалтуванням та вбивством

Британська письменниця Джоан Роулінг, автор книг про Гаррі Поттера, яка зараз пише нову казку для дітей, заявила, що на її адресу надходять сотні загроз у соцмережах. Як пише видання The Sun, їй погрожують зґвалтуваннями, побоями та вбивством. Таким чином свою ненависть щодо Роулінг виявляють трансактивісти, незадоволені низкою її висловлювань. Так, Джоан раніше сказала, що розгнівана планами уряду Шотландії прийняти закон про гендерне визнання, коли чоловікові, який хоче стати жінкою, буде досить просто заявити про це. І що в зв'язку з цим її серйозно турбує безпека дівчат і жінок.

«Коли ви відчиняєте двері жіночих туалетів і роздягалень будь-якому чоловіку, який вважає або відчуває себе жінкою — і, як я вже говорила, свідоцтва про підтвердження статі можуть тепер видаватися без необхідності хірургічного втручання або гормонів — тоді ви відкриваєте двері всім чоловікам, які хочуть увійти всередину. Це проста істина «, — заявила Роулінг.

55-річна письменниця також викликала гнів, прокоментувавши заголовок статті на Devex.com — «Точка зору: створюємо більш справедливий світ після пандемії COVID-19 для людей, які менструюють».

«Люди, які менструюють. Я впевнена, що для позначення цих людей вже було якесь слово. Хто-небудь, допоможіть мені. Жонки? Жунки?», — приблизно так можна перекласти пост, який залишила Джоан.

Після цього письменницю звинуватили в трансфобії. З критикою на її адресу виступили в тому числі і зірки фільмів про Гаррі Поттера — Емма Уотсон, Руперт Грінт та Деніел Редкліфф.

Роулінг, заявивши про загрози, відповіла тролям онлайн. Вона сказала, що такого роду агресія — їх єдина зброя.

«Чесно кажучи, коли ви не можете звільнити жінку, заарештувати або домогтися того, щоб її кинув видавець, а її „скасування“ тільки збільшує продажі її книг, насправді є тільки один вихід», — написала 55-річна Джоан. І показала, як один з користувачів соцмережі прокоментував одну з її публікацій — «Бажаю тобі дуже гарної саморобної бомби у поштовій скриньці».

В одному з відповідей на цей її твіт говорилося: «Це все через коментарі про безпеку жінок в туалетах і роздягальнях, якщо чоловіки можуть їх використовувати, просто кажучи, що вважають себе жінками?»

«Так, але тепер сотні трансактивістів загрожують мене побити, зґвалтувати, вбити, підірвати. І я зрозуміла, що цей рух не представляє ніякого ризику для жінок», — іронічно відповіла письменниця. Вона також подякувала тим, хто пише їй слова підтримки.

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